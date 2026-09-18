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Плавучий "атомный" город принес команде из Кыргызстана третье место

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Команда "Ядерный кочевник" из Кыргызстана заняла третье место в финале международного студенческого чемпионата "Глобал ХакАтом" (Global HackAtom), который прошел в Екатеринбурге. Кыргызстанцы представили проект автономного плавучего "атомного" города.

Финал чемпионата состоялся 14-15 сентября в рамках Международного фестиваля молодежи - 2026 при поддержке госкорпорации "Росатом". В нем приняли участие более 80 победителей национальных этапов из 15 стран.

Темой финала стало создание образа "атомных" городов будущего. В течение 20 часов студенческие команды разрабатывали свои проекты и готовили их к презентации перед жюри.

Первое место заняла команда "За пределами разума" из России с проектом создания и развития к 2050 году "атомного" города "Электроморск". Второе место получила команда Университета Зулуленда из ЮАР, представившая концепцию комплексного "атомного" города будущего на юго-востоке Африки. Третье место занял кыргызстанский "Ядерный кочевник" с проектом автономного плавучего "атомного" города.

В состав жюри вошли представители транспортной группы FESCO, Белоярской АЭС и автономной некоммерческой организации "Энергия развития".

Участников и победителей чемпионата поздравил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

"Я желаю, чтобы ваши смелые мечты обязательно сбывались, а проекты, которые сейчас рождались на чемпионате "Глобал ХакАтом", стали реальностью", – сказал он.

Специальные награды также получили команды из Венгрии, Сербии и Намибии. Венгерская команда победила в специальной номинации Федерального агентства по делам молодежи, сербскую отметили в номинации "Энергия молодежи", а команда из Намибии получила приглашение принять участие в Летней школе "Обнинск Тех" в 2027 году.

"Глобал ХакАтом" – международный студенческий чемпионат, участники которого разрабатывают решения задач, связанных с атомной отраслью. В 2026 году национальные этапы прошли в 15 странах Азии, Латинской Америки, Европы и Африки. Чемпионат проводится "Росатомом" в рамках работы международного научно-образовательного центра "Обнинск Тех".


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URL: https://www.vb.kg/461645
Теги:
молодежь, наука, Россия, Кыргызстан
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