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Кыргызстан предложил Южной Корее совместно производить технику

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Кыргызстан предложил Южной Корее рассмотреть создание индустриального парка KG–KR, а также запустить совместные проекты по сборке сельскохозяйственной техники, коммерческого транспорта и промышленного оборудования. С такими предложениями министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков выступил на первом бизнес-саммите "Центральная Азия – Республика Корея". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Одной из флагманских инициатив может стать индустриальный парк KG–KR. Кыргызская сторона предлагает предоставить для проекта земельный участок с инженерной инфраструктурой и объединить корейские технологии и стандарты качества с производственными возможностями Кыргызстана.

Предполагается, что на площадке можно будет организовать кластерное производство продукции с высокой добавленной стоимостью с последующим экспортом.

Сыдыков также предложил корейскому бизнесу рассмотреть возможность организации в Кыргызстане крупноузловой и мелкоузловой сборки сельскохозяйственной техники, коммерческого автотранспорта, промышленного оборудования и комплектующих.

Еще одним направлением может стать создание регионального сервисного хаба для обслуживания корейского оборудования в Центральной Азии. Кроме того, предложено открыть совместные учебные центры на базе технических вузов Кыргызстана.

Отдельное внимание министр уделил Специальной финансовой инвестиционной территории "Тамчы" в Иссык-Кульской области. Проект предусматривает создание финансового центра, логистического кластера вблизи международного аэропорта, IT-экосистемы и курортной зоны. По информации Минэкономики, территория будет действовать на базе английского права.

Корейскому бизнесу также предложили сотрудничество в легкой и текстильной промышленности. По данным министерства, в швейной отрасли Кыргызстана занято более 200 тысяч специалистов. Кыргызская сторона заинтересована во внедрении корейских раскройных комплексов, цифрового проектирования, автоматизации производственных процессов и технологий Smart Sewing.

Говоря об экономических показателях, Сыдыков сообщил, что по итогам 2025 года рост ВВП Кыргызстана составил 11,1%, а в первом полугодии 2026 года – 11,9%.

По данным, озвученным министром, товарооборот Кыргызстана со странами Центральной Азии и Республикой Корея в 2025 году достиг $4 млрд, а за восемь месяцев 2026 года составил около $2 млрд.

Кыргызская сторона предложила сформировать совместную рабочую группу, определить приоритетные отрасли сотрудничества и выбрать два-три пилотных проекта.

"Кыргызская Республика готова к переходу от диалога к практическим действиям. Кыргызстан может стать надежной производственной и экспортной площадкой в Центральной Азии для корейского бизнеса", – подчеркнул Бакыт Сыдыков.


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URL: https://www.vb.kg/461646
Теги:
Южная Корея, сотрудничество, Кыргызстан, Минэкономики
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