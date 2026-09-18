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Мусороперерабатывающий завод в Бишкеке планируют расширить

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В Бишкеке планируют построить вторую очередь завода по утилизации твердых бытовых отходов с выработкой электроэнергии и увеличить его мощность до 3 тысяч тонн отходов в сутки. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Кыргызстана.

На предприятии состоялось выездное заседание межведомственной рабочей комиссии с участием специалистов министерства. Комиссия обследовала Бишкекский городской полигон и ознакомилась с технологическим процессом работы завода.

Межведомственной комиссии поручено проанализировать фактические показатели деятельности предприятия. В частности, специалисты изучат объемы переработки отходов и выработки электроэнергии, фактические расходы и доходы, а также другие финансово-экономические показатели второй очереди проекта.

В рамках своей компетенции Минприроды также даст оценку деятельности завода и планам по строительству второй очереди с учетом требований природоохранного законодательства Кыргызстана.

Данное мероприятие проведено в рамках исполнения протокольного поручения совещания под председательством председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева.


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URL: https://www.vb.kg/461647
Теги:
Минприродресурсов, мусор, строительство, экология, электричество
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