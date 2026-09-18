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МОК утвердил ключевые арены зимней Олимпиады-2030 во Французских Альпах

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- Самуэль Деди Ирие
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Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил места проведения ряда соревнований зимних Олимпийских игр 2030 года, которые пройдут во Французских Альпах.

Хоккейные матчи состоятся на арене в Десин-Шарпье, а также в зале имени Тони Гарнье в Лионе.

Лион станет одним из ключевых центров Олимпиады. В выставочном комплексе Eurexpo пройдут соревнования по фигурному катанию, шорт-треку и кёрлингу. Там же разместится главный медиацентр Игр.

Соревнования по горнолыжному спорту примут известные французские курорты. В Куршевеле пройдут скоростные дисциплины (скоростной спуск и супергигант), а также командная комбинация среди мужчин и женщин. Валь-д"Изер примет технические дисциплины - слалом и гигантский слалом.

Кроме того, строящийся жилой комплекс в коммуне Уллен-Пьер-Бенит утвержден в качестве Олимпийской деревни Лионского кластера. Зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут во Французских Альпах с 1 по 17 февраля.


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URL: https://www.vb.kg/461648
Теги:
Олимпийские игры, Франция
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