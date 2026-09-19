Пекин защитит традиционных актеров от искусственного интеллекта

В Китае пресс-канцелярия Госсовета КНР провела пресс-конференцию, посвященную стремительному развитию киноиндустрии и рынка микросериалов в Поднебесной. По данным китайского регулятора, аудитория короткометражного видеоконтента в стране превысила 800 миллионов человек, а объем рынка по итогам 2025 года составил более 100 миллиардов юаней.

В 2026 году динамика производства в Китае достигла рекордных показателей: за первые восемь месяцев в свет вышло 430 тысяч микросериалов - это в 13 раз больше, чем за весь прошлый год. При этом свыше 90% новых китайских проектов создаются с применением технологий искусственного интеллекта.

Несмотря на технологический бум, правительство КНР намерено защитить традиционный кинематограф. Власти Китая подчеркнули, что микросериалы с участием реальных актеров остаются главной силой качественного производства, поэтому их будут активно поддерживать. Для таких проектов планируют выделять реальное финансирование, а на стриминговых платформах под них откроют отдельные приоритетные разделы.

При этом искусственный интеллект в КНР останется лишь вспомогательным инструментом: весь ИИ-контент обяжут обязательной маркировке и подвергнут более строгой проверке. Таким образом, Пекин рассчитывает сохранить баланс между внедрением нейросетей и поддержкой профессиональных актеров.