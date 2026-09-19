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В Китае прошли учения с участием пожарного "робота-волка"

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В китайской провинции Чжэцзян состоялись первые практические учения с использованием высокотехнологичного "робота-волка", разработанного для работы в экстремальных условиях.

"Стальной спасатель" оснащен специальной термостойкой защитой, позволяющей ему выдерживать температуру до 500 °C и до двух минут непрерывно работать непосредственно в эпицентре пожара. Устройство предназначено для проникновения в зоны, где существует смертельный риск для жизни спасателей.

Во время учений робот продемонстрировал способность точно определять очаг возгорания, фиксировать концентрацию опасных газов и находить пострадавших, оказавшихся в огненной ловушке. Разработчики и специалисты пожарной службы КНР отметили, что успешные испытания подтвердили готовность подобных автономных систем к полноценному внедрению в спасательные операции.


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URL: https://www.vb.kg/461653
Теги:
Китай, пожар, робот
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