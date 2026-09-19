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Гренландия и Антарктида потеряли 12,5 триллиона тонн льда за 40 лет

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С 1979 года Гренландия и Антарктида лишились порядка 12,5 триллиона тонн льда, что спровоцировало подъем уровня Мирового океана примерно на 3,2 сантиметра. К таким выводам пришли авторы масштабного исследования, опубликованного в научном журнале Scientific Data.

Ученые проанализировали данные спутниковых наблюдений за четыре десятилетия - с 1970-х годов по настоящее время. Согласно полученным результатам, в первые два десятилетия наблюдений ледяные щиты сохраняли относительно стабильное состояние, однако с 1990-х годов процессы таяния начали нарастать, а наивысшего пика достигли в 2010-е годы.

Главным фактором сокращения ледового покрова исследователи называют прогрев океанических вод. На подводную эрозию и размывание ледников снизу приходится около 84% всех потерь массы, тогда как атмосферное таяние с поверхности формирует оставшиеся 16%. Тёплая морская вода подтачивает краевые зоны ледников, вынуждая их быстрее сползать в океан. В качестве примера специалисты приводят гренландский ледник Якобсхавн, скорость отступления которого достигает 50 метров в сутки.

Климатологи подчеркивают, что даже минимальные сдвиги уровня моря несут серьезные риски для суши: каждый дополнительный сантиметр подъема воды создает угрозу ежегодных прибрежных затоплений для 2–3 миллионов человек по всему миру.

Зафиксированное в период с 2020 по 2023 год временное замедление динамики исследователи объясняют краткосрочными метеорологическими факторами. Эксперты предупреждают, что реакция полярных льдов на глобальные изменения климата имеет инерцию в десятки лет, поэтому сброс массы продолжится даже при стабилизации общемировых температур.


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URL: https://www.vb.kg/461654
Теги:
ледники
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