Садыр Жапаров выделил дополнительно 7 миллиардов сомов на учебники

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял решение направить дополнительно 7 миллиардов сомов на ликвидацию дефицита школьных учебников по всей стране. Об этом на своей официальной странице в соцсети Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

По словам пресс-секретаря, проблема формировалась годами: если раньше на эти цели ежегодно выделялось около 100 млн сомов, то за последние два года сумма финансирования превысила 1,3 млрд сомов, что позволило отпечатать свыше 9,6 млн книг. Однако этого оказалось недостаточно из-за демографического роста, возвращения соотечественников из-за рубежа и перехода на 12-летнюю систему образования.

"Мы видим недовольство родителей по поводу нехватки учебников в школах. Эта проблема существует давно и ее нельзя скрывать или оправдывать различными причинами.

Вместе с тем необходимо правильно понимать один момент: нехватка учебников - это проблема, возникшая не сегодня.

Ранее на это направление ежегодно в среднем выделялось около 100 млн сомов, тогда как только за последние два года выделено более 1,3 млрд сомов.

Если исходить из прежнего уровня финансирования, для выделения такой суммы потребовалось бы более 10 лет. А чтобы при таких темпах полностью обеспечить общую потребность в учебниках, понадобилось бы более 50 лет.

За последние два года финансирование увеличилось в несколько раз, издано более 9,6 млн новых учебников. Однако и этого оказалось недостаточно.

Потому что для государства важно не то, сколько миллиардов сомов выделено или сколько миллионов учебников напечатано, а то, получил ли каждый ученик необходимый учебник. Если родитель вынужден ходить по рынкам в поисках книги для своего ребенка, значит, работа выполнена не в полном объеме.

Кроме того, страна сейчас переходит на 12-летнюю систему образования. Обновляются учебные программы, стандарты и учебники. Такая масштабная реформа сегодня может создавать определенные неудобства. Но ее цель - уже сегодня обновить систему образования, чтобы завтра наши дети получали качественное образование, соответствующее требованиям времени. Вместе с тем никто не вправе использовать реформу как оправдание нехватки учебников.

Число учащихся также ежегодно растет. Радует, что наши соотечественники, находящиеся за рубежом, возвращаются вместе со своими семьями, и их дети получают образование в наших школах.

Но и это нельзя указывать в качестве причины нехватки учебников. Ответственные руководители должны заранее рассчитывать изменения численности учащихся и соответствующим образом планировать потребность.

Поэтому Президент Садыр Жапаров принял решение выделить дополнительно 7 млрд сомов для полного устранения нехватки учебников. Вопрос финансирования решен. Теперь ответственные руководители должны в короткие сроки показать результат.

Если производственных мощностей предприятия "Учкун" недостаточно, необходимо привлечь и другие соответствующие требованиям типографии страны.

Министерство просвещения впредь не должно отчитываться только общими цифрами. На сайте министерства должна открыто публиковаться информация по каждой школе: по каким предметам и сколько учебников предоставлено, сколько не хватает, когда недостающие учебники будут напечатаны и когда доставлены.

Каждый родитель должен знать, каких учебников и сколько не хватает в школе, где учится его ребенок, а также когда они будут доставлены.

Начата также проверка информации о продаже на рынках учебников, которые должны бесплатно предоставляться учащимся государственных школ.

На каждый вопрос - сколько учебников напечатано, кто их принял, куда они направлены, сколько поступило в каждую школу и каким образом учебники, предназначенные для школ, оказались на рынке - должны быть даны четкие ответы. Все будет проверено на основании документов, а виновные обязательно понесут ответственность.

Сейчас не время чиновникам обвинять друг друга - министерство, типографию или другие ведомства. Первоочередная задача - обеспечить детей учебниками.

После этого по итогам проверки Кабинет Министров должен дать соответствующую оценку тому, кто не выполнил свои обязанности, и принять необходимые решения.

Ни один ученик не должен остаться без учебника. Ни один родитель не должен ходить по рынкам в поисках учебника, который государство обязано предоставить.

Теперь вопрос нехватки средств снят. Значит, нам нужны не оправдания, а результат", - написал пресс-секретарь президента.