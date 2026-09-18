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В каких районах Бишкека отключат воду 22 и 24 сентября

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В Бишкеке 22 и 24 сентября временно прекратят подачу питьевой воды в ряде районов из-за ремонтно-профилактических работ. Об этом сообщили в МП "Бишкекводоканал".

22 сентября воды не будет с 09:00 до 19:00 на улицах Достоевского, Анкара и Ауэзова, на территории вдоль железной дороги, а также в жилых массивах "Алтын-Ордо", "Кара-Жыгач" и "Полицейский городок".

Отключение затронет жилые дома, школы, дошкольные образовательные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового и промышленного назначения.

В этот день ремонтно-профилактические работы проведут на водозаборе "Контррезервуары" и городских водопроводных сетях.

24 сентября подачу воды ограничат с 09:00 до 17:00. В зону отключения войдут улицы Куренкеева, Абдрахманова, Бельская, Айдарбекова, проспект Жибек Жолу, БЧК, территория вдоль и к северу от реки Ала-Арча, а также улица Саадаева на участке от Куренкеева до Краснодонцев.

Без воды также останутся жилые массивы "Красный Строитель", "Ак-Тилек", "Кольмо", "Алтын-Бешик", "Салам-Алик", "Ак-Босого", села Маевка и Ала-Арча.

24 сентября специалисты проведут ремонтно-профилактические работы на водозаборе "Северная" и городских водопроводных сетях.

"Бишкекводоканал" просит жителей и организации заранее запастись питьевой водой. Уведомления о плановых и аварийных отключениях также доступны в мобильном приложении "Мой город".


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URL: https://www.vb.kg/461657
Теги:
Бишкекводоканал, отключение воды, Бишкек
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