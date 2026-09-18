Кыргызстан и Казахстан обсудили условия для трудовых мигрантов

Посол Кыргызстана в Казахстане Кудайберген Базарбаев и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди обсудили вопросы пребывания, транзита и трудовой деятельности граждан двух стран. Как сообщили в МИД Кыргызстана, Кудайберген Базарбаев подчеркнул важность создания максимально благоприятных условий для пребывания, транзита и трудовой деятельности граждан двух государств.

Стороны также отметили высокий уровень политического диалога и позитивную динамику кыргызско-казахских отношений. Особое внимание было уделено реализации задач, поставленных главами двух государств по дальнейшему развитию сотрудничества.

В начале встречи Кудайберген Базарбаев поздравил Мухтара Тлеуберди с назначением на должность министра иностранных дел Казахстана и пожелал ему успехов в работе.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении союзнических отношений по ключевым направлениям сотрудничества.

В завершение встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также подтвердили готовность продолжать тесное взаимодействие и взаимную поддержку в рамках многосторонних и интеграционных структур.