Погода
$ 87.44 - 87.80
€ 100.95 - 101.95

Кыргызстан и Казахстан обсудили условия для трудовых мигрантов

278  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Посол Кыргызстана в Казахстане Кудайберген Базарбаев и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди обсудили вопросы пребывания, транзита и трудовой деятельности граждан двух стран. Как сообщили в МИД Кыргызстана, Кудайберген Базарбаев подчеркнул важность создания максимально благоприятных условий для пребывания, транзита и трудовой деятельности граждан двух государств.

Стороны также отметили высокий уровень политического диалога и позитивную динамику кыргызско-казахских отношений. Особое внимание было уделено реализации задач, поставленных главами двух государств по дальнейшему развитию сотрудничества.

В начале встречи Кудайберген Базарбаев поздравил Мухтара Тлеуберди с назначением на должность министра иностранных дел Казахстана и пожелал ему успехов в работе.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении союзнических отношений по ключевым направлениям сотрудничества.

В завершение встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также подтвердили готовность продолжать тесное взаимодействие и взаимную поддержку в рамках многосторонних и интеграционных структур.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461658
Теги:
Казахстан, посольство, трудовая миграция, Кыргызстан, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  