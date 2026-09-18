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Кыргызстан и Беларусь обсудили сотрудничество по делам о кибермошенничестве

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Заместитель генерального прокурора Кыргызстана Залкарбек Акназаров встретился с генеральным прокурором Беларуси Дмитрием Горой. Стороны обсудили международно-правовое сотрудничество по уголовным делам о кибермошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Встреча состоялась в Минске в рамках XI заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции государств - участников СНГ. Кыргызскую делегацию возглавил Залкарбек Акназаров.

В ходе двусторонней встречи представители генеральных прокуратур Кыргызстана и Беларуси также отметили необходимость обмена практическим опытом в сфере противодействия коррупции и прокурорского надзора за соблюдением природоохранного законодательства.

На заседании МСПК участники обсудили совершенствование мер профилактики коррупции, внедрение цифровых решений, координацию антикоррупционной политики и обмен опытом между странами СНГ.

В рамках визита представитель Акназаров также выступил с лекцией в Белорусском государственном экономическом университете и представил современные подходы Кыргызстана к противодействию коррупции.

По итогам заседания определены дальнейшие меры по укреплению антикоррупционного сотрудничества на пространстве СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/461659
Теги:
Беларусь, коррупция, сотрудничество, Кыргызстан, Генеральная прокуратура
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