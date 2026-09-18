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Малый и средний бизнес КР получил льготные кредиты на 7,7 млрд сомов

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Малый и средний бизнес Кыргызстана получил льготные кредиты на 7,7 млрд сомов благодаря механизму государственного субсидирования процентных ставок. Об этом сообщили в Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана.

По данным ведомства, средства направлены на развитие предприятий, расширение производства и создание новых рабочих мест.

Кроме того, министерство работает над приложением "Бизнес-Түндүк", которое должно повысить доступность государственных услуг и мер поддержки для предпринимателей. На разработку приложения привлечен $1 млн.

Эти данные были озвучены 18 сентября на мероприятии в Минэкономики, приуроченном ко Дню предпринимателя, который в Кыргызстане ежегодно отмечается 20 сентября.

Заместитель министра экономики и коммерции Беназир Нурланова сообщила, что по итогам 2025 года доля малого и среднего предпринимательства в ВВП составила 51,7%, а объем созданной добавленной стоимости достиг почти 641 млрд сомов.

За первые шесть месяцев 2026 года доля малого и среднего предпринимательства в ВВП составила 35,6%. Объем валовой добавленной стоимости достиг 341,6 млрд сомов, увеличившись на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2026 году также утверждена Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года. Она предусматривает расширение доступа к финансированию, снижение административных барьеров, развитие бизнеса в регионах, модернизацию производства и содействие выходу отечественных компаний на новые рынки.

Кроме того, создан Консорциум институтов поддержки малого и среднего предпринимательства. Он должен объединить механизмы финансирования, обучения и помощи бизнесу в поиске рынков сбыта. Сейчас разрабатывается порядок совместной работы участников консорциума и ведутся переговоры с международными партнерами о привлечении дополнительной поддержки.

В рамках мероприятия также наградили представителей бизнеса. Статуэтки получили 35 предпринимателей и компаний в номинациях "Молодой предприниматель 2026 года", "Женщина-предприниматель 2026 года", "Зеленый предприниматель 2026 года", "Компания 2026 года" и "Предприниматель 2026 года".

Ряд представителей бизнеса также наградили почетными грамотами и благодарственными письмами Минэкономики.


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URL: https://www.vb.kg/461660
Теги:
бизнес, Кыргызстан, Минэкономики
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