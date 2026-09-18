В Бишкеке началась аккредитация социальных учреждений

В Бишкеке началась аккредитация учреждений социального обслуживания. Специалисты проверяют условия безопасности, соблюдение санитарных требований, материально-техническое состояние и качество предоставляемых социальных услуг. Об этом сообщили в мэрии столицы.

Первым аккредитацию проходит Первомайский район. Комиссия рассматривает деятельность реабилитационного центра "Келечек", Центра реабилитации детей и молодежи, "Дома молодежи" при общественном фонде "Защита прав детей-сирот", а также стационарного учреждения социального обслуживания для пожилых людей и лиц с инвалидностью "Үмүт үйү".

В состав комиссии вошли представители государственных органов, в том числе санитарно-эпидемиологической службы и МЧС Кыргызстана.

Во время аккредитации специалисты оценивают материально-техническое состояние учреждений, соблюдение санитарно-гигиенических требований и условий безопасности. Также проверяется качество социальных услуг и их соответствие установленным требованиям.

Аккредитация проводится во исполнение приказа Министерства труда, социального обеспечения и миграции и поручения Департамента социального развития мэрии Бишкека.

В дальнейшем проверка поэтапно пройдет и в других административных районах столицы.