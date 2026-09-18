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Кыргызстанцам открывают новые возможности для работы в Южной Корее

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Кыргызстан и Республика Корея заключили меморандум о сотрудничестве по трудоустройству граждан Кыргызстана в рамках системы разрешений на трудоустройство EPS. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана.

Документ подписали Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана и Министерство труда и занятости Республики Корея по итогам официального визита президента Садыра Жапарова.

Меморандум предусматривает создание организационной и правовой основы для легального и упорядоченного трудоустройства граждан Кыргызстана в Республике Корея.

Согласно документу, кыргызстанцы смогут участвовать в официальных процедурах отбора в рамках системы EPS. Одним из условий является успешная сдача экзамена на знание корейского языка EPS-TOPIK.

Меморандум также предусматривает взаимодействие профильных ведомств двух стран по вопросам миграционных процессов и правовой защиты трудящихся граждан Кыргызстана.

Документ был подписан 17 сентября в рамках официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Республику Корея. По итогам визита стороны заключили ряд двусторонних документов, направленных на развитие кыргызско-корейского сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/461662
Теги:
Южная Корея, трудовая миграция, трудоустройство, Кыргызстан
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