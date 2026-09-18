В Кыргызстане усилят поддержку занятости людей с инвалидностью

В Кыргызстане планируют создать и развивать два социальных предприятия в рамках сотрудничества по развитию инклюзивного образования взрослых. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

Минтруда подписало меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с представительством Германского объединения народных университетов DVV International в Кыргызстане и Ассоциацией развития образования в Кыргызстане.

Документ предусматривает дальнейшее совершенствование инклюзивного образования взрослых. При поддержке партнеров также планируется содействовать созданию и развитию двух социальных предприятий.

Первый заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Камчыбек Досматов отметил, что такие меры должны расширить возможности граждан для трудоустройства.

По данным ведомства, ежегодно при поддержке министерства профессиональное обучение проходят от 6 852 до 7 566 безработных граждан. Из них 60–65% впоследствии трудоустраиваются по полученной профессии.

За отчетный период 2026 года за консультационной помощью обратились 1 054 человека с инвалидностью. Из них 120 были трудоустроены, 93 направлены на профессиональное обучение, еще 254 приняли участие в оплачиваемых общественных работах.

Кроме того, в рамках программы социального контракта договоры заключены со 183 гражданами с инвалидностью.

В Минтруда отметили, что программы профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации реализуются с учетом потребностей рынка труда и охватывают безработных граждан разных возрастов, в том числе женщин, молодежь и социально уязвимые группы населения.