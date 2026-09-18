Более 1,3 тысячи жителей Чуйской области обследовали врачи из Казахстана

Казахстанские специалисты обследовали 1 310 жителей Аламединского и Ысык-Атинского районов Чуйской области в рамках Дней казахстанской медицины. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Кыргызстана.

В двух передвижных медицинских комплексах врачи провели 774 консультации и около тысячи диагностических исследований. В их числе 368 УЗИ, 150 исследований методом компьютерной томографии и 90 маммографических исследований.

Дни казахстанской медицины проходили в Кыргызстане с 15 по 18 сентября. В течение четырех дней специалисты двух стран проводили совместные операции, клинические консультации, мастер-классы, научно-практические сессии и образовательные мероприятия.

Работа охватила кардиологию и кардиохирургию, онкологию, детскую медицину, травматологию и ортопедию, акушерство и гинекологию, офтальмологию, реабилитацию и другие направления.

По итогам мероприятий медицинские и образовательные организации двух стран подписали семь меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве. Документы предусматривают взаимодействие в сферах кардиологии, охраны материнства и детства, офтальмологии, травматологии и ортопедии, медицинских технологий, а также научного и образовательного сотрудничества.

Итоги Дней казахстанской медицины подвели 18 сентября в Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К. Ахунбаева.

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения Кыргызстана Дамир Осмонов, вице-министр здравоохранения Казахстана Манас Рамазанов, посол Казахстана в Кыргызстане Абылкаир Скаков, а также руководители медицинских организаций, научных центров и медицинских вузов двух стран.

"Проходящие в эти дни совместные операции, консультации, мастер-классы и научно-практические сессии - это не просто обмен опытом. Это реальный трансфер передовых технологий, укрепление профессионального взаимодействия и, самое главное, конкретная помощь пациентам, получившим доступ к высокотехнологичным методам лечения", - отметил Дамир Осмонов.

Стороны также обсудили дальнейшее развитие медицинского образования, цифровую трансформацию здравоохранения и подготовку медицинских и научных кадров.