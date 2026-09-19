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Президент Садыр Жапаров с рабочим визитом прибыл в США

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров с рабочим визитом прибыл в штат Юта Соединенных Штатов Америки.

Главу государства в аэропорту города Солт-Лейк-Сити встретил президент Сената штата Юта Стюарт Адамс.

В рамках пребывания Президент проведет встречи с руководством штата, а также ознакомится с опытом американской стороны в сферах туризма и устойчивого горного развития.

Затем Президент Садыр Жапаров направится в Нью-Йорк, где примет участие в мероприятиях Недели высокого уровня Общих дебатов 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и руководителями крупных компаний США.


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URL: https://www.vb.kg/461670
Теги:
визит, президент, США, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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