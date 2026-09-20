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В Кыргызстане презентовали приложение IDyikan для фермеров

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В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР состоялась презентация тестовой версии мобильного приложения IDyikan. Новую цифровую платформу, предназначенную для фермеров и сельхозпроизводителей, представили сотрудникам центрального аппарата министерства, его структурных подразделений и районных управлений аграрного развития.

Разработкой единой платформы занимается государственное учреждение "АгроСмарт" при Минсельхозе КР. Главная цель проекта - упростить взаимодействие между фермерами и государством, объединив основные госуслуги и цифровые аграрные сервисы в одном приложении. Платформа позволит сельхозпроизводителям подавать заявки в режиме онлайн и отслеживать статус их рассмотрения.

На сегодняшний день в цифровой формат уже переведены такие услуги, как регистрация животных, получение электронных билетов на вылов рыбы и подача онлайн-заявок на получение льготных кредитов.

В дальнейшем функционал платформы планируется расширить: через приложение можно будет оформлять справки, лицензии и разрешительные документы, а также получать услуги, связанные с поливной водой и дотационными семенами.

Ключевым направлением развития IDyikan станет формирование единых цифровых реестров. В них объединят данные о фермерах, хозяйствах, земельных участках, сельскохозяйственной технике и скоте. Это позволит систематизировать информацию и избавит аграриев от необходимости повторно предоставлять документы при обращении за госуслугами.

В настоящее время приложение IDyikan работает в тестовом режиме. В процессе тестирования специалисты проверяют функционал платформы и собирают предложения по улучшению интерфейса и удобства пользователей.

Поэтапный запуск платформы призван сократить бумажный документооборот, ускорить обмен данными и повысить доступность государственных сервисов для представителей аграрного сектора республики.


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URL: https://www.vb.kg/461674
Теги:
Минсельхоз, информационные технологии, Кыргызстан, фермеры
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