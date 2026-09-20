Ученые открыли новый вид диких кошек в лесах Боливии

Исследователи официально признали существование нового вида небольших диких кошек, обитающих в Южной Америке. Новому виду присвоено научное название Leopardus tilcayo (тилькайская тигровая кошка). Это первое подобное открытие в семействе кошачьих за последние 100 лет - с момента описания пампасской кошки в 1923 году. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Current Biology.

По размеру животное не превышает обычную домашнюю кошку. Долгое время хищник оставался незамеченным из-за сходства с близкими сородичами - онциллами и другими пятнистыми кошками. Подтвердить уникальность вида удалось благодаря генетическому анализу.

Ключевую роль в открытии сыграл десятилетний кот по кличке Тигрино, проживающий в боливийском приюте для животных. В детстве местный житель подобрал его в лесах региона Юнгас, перепутав с обычным котенком, однако по мере взросления у животного проявились повадки дикого хищника. На необычный экстерьер обратила внимание исследовательница Паола Ногалес-Аскаррунс. На основе образцов ДНК Тигрино и музейных экспонатов международная группа ученых доказала, что перед ними неизвестный ранее вид.

Имя "тилькайо" было выбрано учеными неслучайно: именно так эту кошку традиционно называют коренные жители Боливии.

На данный момент Тигрино остается единственным подтвержденным представителем Leopardus tilcayo, однако биологи уверены, что популяция обитает в лесах Южной Америки. По мнению авторов работы, открытие подчеркивает необходимость усиления мер по защите малоизученных хищников и сохранению их естественной среды обитания, страдающей от вырубки лесов. Открытие нового вида также увеличило общее число официально признанных видов в семействе кошачьих.