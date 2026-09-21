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Миссия ООН обвинила США в военных преступлениях

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Независимая международная миссия ООН по установлению фактов в Иране заявила о наличии достаточных оснований полагать, что США стоят за двумя военными ударами по школе и спортивному объекту в Иране в феврале этого года, что представляет собой военные преступления, сообщает Reuters. Эксперты также установили, что иранские власти совершили преступления против человечности в ходе смертоносного подавления антиправительственных протестов.

Выводы представлены в новом докладе миссии, который будет направлен в Совет по правам человека ООН в Женеве. Документ охватывает действия США в ходе начавшегося в феврале военного конфликта с Ираном, а также реакцию Тегерана на общенациональные волнения, вспыхнувшие в конце декабря.

В Пентагоне отказались комментировать отчет сторонней организации, заявив, что расследование американской стороны продолжается. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что Совет ООН по правам человека "ничего не сделал для защиты прав человека", добавив, что Иран - единственная сторона в текущем конфликте, совершающая военные преступления. Постоянное представительство Ирана в Женеве на запрос о комментариях оперативно не ответило.

Эксперты ООН пришли к выводу, что американские силы несут ответственность за удар по начальной школе "Шаджаре Тайеба" в городе Минаб, где, по данным иранских властей, погибло более 150 человек, включая около 120 школьников. Согласно докладу, США не обновили данные по объекту, прилегающему к военно-морскому комплексу Корпуса стражей исламской революции, и нанесли удар, осознавая высокий риск поражения гражданского объекта. Миссия подчеркнула, что школа была четко идентифицируемым гражданским зданием и не использовалась в военных целях.

Аналогичные выводы сделаны по поводу удара по спортивному центру в городе Ламерд, в результате которого пострадали близлежащие жилые дома и школа, а 22 гражданских лица погибли или получили ранения. В Центральном командовании США ранее заявляли, что американские силы не наносили ударов по Ламерду в тот день.

В части, посвященной действиям Тегерана, миссия ООН установила, что иранские власти провели широкомасштабное и систематическое нападение на гражданское население во время протестов. Зафиксированы незаконные убийства, пытки, произвольные задержания, насильственные исчезновения и жесткие ограничения свободы слова. По оценкам экспертов, число погибших и раненых значительно превышает официальные данные Ирана, согласно которым 3 038 человек погибли и 25 000 получили ранения. Ответные меры правительства, включая отключение интернета и применение смертной казни, названы существенной эскалацией по сравнению с прошлыми эпизодами подавления инакомыслия.


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URL: https://www.vb.kg/461681
Теги:
ООН, США, преступление
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