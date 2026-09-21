Бакыт Бакетаев - критикам власти: "Вместо смартфона возьмите в руки кирпич"

Государственная система и социальная инфраструктура не могут измениться мгновенно, а требовать от Кыргызстана результатов Сингапура без учета исторических условий, географии и ресурсов - демагогия. Обывательская критика в соцсетях забывает о том, что между громкими требованиями и реальной работой лежат годы труда и институциональных усилий. Об этом заявил известный политолог Бакыт Бакетаев, анализируя актуальные тренды общественного дискурса и сетевой критики в адрес государственных органов.

"У нас появился новый вид государственного эксперта - интернет-критик. Он может утром открыть телефон, посмотреть фотографии красивой школы в Сингапуре, увидеть там чистый туалет, удобные парты, современную лабораторию - и уже к завтраку вынести государству суровый приговор: "А почему у нас не так?!". Вопрос, конечно, хороший. Только прежде чем его задавать, неплохо бы задать себе другой: а что лично я сделал для того, чтобы у нас было так? Потому что построить школу - трудно. Построить хороший туалет - оказывается, тоже трудно. А написать в интернете: "Почему у нас туалет не как в Сингапуре?" - очень легко", - подчёркивает Бакыт Бакетаев.

"Иногда наши критики сравнивают Кыргызстан с Сингапуром так, будто две страны получили одинаковые стартовые условия, одинаковые деньги, одинаковую географию и одинаковую историю, а потом просто одна почему-то решила построить хорошие школы, а другая забыла. Но экономика так не работает. По показателю ВВП на душу населения разрыв между Сингапуром и Кыргызстаном огромен. Сравнивать государственные возможности двух стран нужно не только по фотографиям школьных туалетов, но и по тому, сколько ресурсов государство вообще может направить на образование, инфраструктуру и медицину. Иначе получается примерно так: "Почему у американцев Boeing есть, а у нас нет?". Или: "Почему у Сингапура такой порт, а у нас нет?". Через Сингапур проходят огромные морские торговые потоки. А Кыргызстан - страна без выхода к морю. Можно очень долго возмущаться, но море от этого в Чуйской долине не появится", - отмечает эксперт.

"Я бы предложил некоторым особо активным критикам провести маленький практический эксперимент. Не надо сразу реформировать всю систему образования или становиться министром. Соберите своих одноклассников, сбросьтесь деньгами, найдите место, сделайте проект, найдите подрядчика, получите необходимые разрешения, найдите рабочих, купите материалы и постройте в школе один нормальный туалет. Один. А потом расскажите обществу, сколько времени, денег, согласований, нервов и человеческого труда потребовалось. И, возможно, после этого некоторые комментарии в интернете станут немного короче. Потому что между словами "надо сделать" и словами "я сделал" лежит целая государственная система", - говорит политолог.

"Мы все любим футбол. Сидит человек перед телевизором и говорит: "Месси! Ну как же ты с двух метров не забил?!". Критиковать легко, когда ты сидишь на диване, а футболист находится на поле. Но почему-то никто не говорит: "Раз ты так хорошо понимаешь футбол, выходи вместо Месси". А вот министра образования некоторые готовы заменить немедленно. Причём иногда человек, который никогда не руководил даже небольшой организацией, с полной уверенностью объясняет, как за три месяца реформировать многолетнюю государственную систему. Министерство образования - это не футбольный матч. Там нельзя просто заменить одного игрока другим и сказать: "Ахалай-махалай - и завтра всё будет как в Сингапуре". Это школы, учителя, учебники, стандарты, бюджет и кадры. Это огромный государственный поезд, а не вагонетка", - проводит аналогию Бакетаев.

"Есть ещё одна любопытная привычка - сравнивать не результаты, а фотографии. Хорошо, давайте просто посчитаем темп строительства. Если за предыдущие 30 лет было построено около 400 школ, а за последние пять лет - порядка 600, то прежде чем произносить политические речи, неплохо бы сначала взять калькулятор. Математика - очень неудобная вещь для демагогии. Она не спорит, она просто считает. И если нынешняя власть действительно построила за короткий период значительно больше объектов, чем строилось раньше, это тоже факт, который нужно учитывать", - приводит пример эксперт.

"Очень любят говорить: "Посмотрите на Ли Куан Ю! Он построил Сингапур. Почему мы так не можем?". Можно посмотреть, но смотреть надо не только на результат, но и на календарь. Ли Куан Ю руководил Сингапуром более трёх десятилетий, а затем занимал посты Старшего министра и Министра-наставника. То есть де-факто он находился у власти 52 года - с 1959 по 2011 год. Это не сказка "пришёл человек, махнул рукой - и появился Сингапур". Это десятилетия последовательной работы. Требовать от руководителя, который находится у власти значительно меньше времени, немедленного результата уровня Сингапура - значит сравнивать разные исторические дистанции. У Кыргызстана своя история: мы вышли из советской системы, вошли в рыночную экономику, пережили кризисы и революции. Нельзя взять чужой результат и сказать: "А ну-ка повторите!". История не работает по принципу "копировать-вставить"", - объясняет Бакыт Бакетаев.

"Критиковать власть можно и нужно: если школа или туалет плохие, если деньги используются неэффективно - надо задавать вопросы. Но критика должна быть конструктивной. Есть большая разница между словами "Почему это не сделано?" и "Я изучил проблему, знаю причины, предлагаю решение и готов участвовать в его реализации". Второй человек - уже участник строительства. Молодости простительно думать, что всё делается быстро. Но государственная жизнь учит: мечтать легко - строить трудно; критиковать легко - отвечать трудно. Мечтайте, но после мечты берите в руки не только смартфон, но и кирпич. Постройте сначала один туалет, потом школу, а потом уже пробуйте строить государственную систему. В государственном управлении фокус не проходит. Как говорит народный опыт: "Язык может построить дворец за один день. Руки строят его годами"", - резюмирует политолог.