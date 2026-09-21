Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 99.90 - 100.90

В Бразилии фермера арестовали за обсуждение убийства сына с ChatGPT

350  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бразилии правоохранительные органы задержали 36-летнего фермера, который на протяжении двух месяцев обсуждал с ChatGPT планы убийства своего восьмилетнего сына, нападений на полицейских и совершения самоубийства, сообщает Би-би-си. Сигнал о потенциально опасном пользователе поступил в бразильское Министерство юстиции от ФБР, которое, в свою очередь, получило уведомление от компании OpenAI.

Полиция штата Эспириту-Санту присвоила делу приоритетный статус из-за высокой степени риска, поскольку, согласно переписке, мужчина планировал расправиться с ребенком до 20 июня. Подозреваемый практически не общался с сыном и ограничивался выплатой алиментов, что, по версии следствия, могло стать одним из мотивов. Во время обыска в его доме оперативники изъяли бутылки с неизвестными веществами и веревку с петлей, а также установили, что мужчина искал информацию о ядах, в том числе о рицине, и пытался обойти защитные алгоритмы нейросети.

В сообщениях чат-боту бразилец утверждал, что пытался нанять киллера для себя и ребенка, а также рассматривал варианты нападения на школы, церкви или полицейских, чтобы спровоцировать ответный смертельный огонь. Проведя под стражей 54 дня, 13 августа мужчина был освобожден под электронный браслет с запретом приближаться к сыну. В настоящее время следователи проверяют его телефон и анализируют изъятые вещи, чтобы установить, перешел ли подозреваемый от намерений к реальной подготовке преступления.

Адвокат задержанного отрицает вину подзащитного, заявляя, что тот просто писал чат-боту "всякую чушь", не предпринимая никаких практических действий. Защита также указывает на проблему с доказательной базой, поскольку компания OpenAI передала следователям лишь текстовые запросы пользователя, но не ответила, что именно генерировал сам ChatGPT. Это создало юридическую дискуссию о том, насколько полно текстовые логи отражают контекст беседы и не провоцировал ли ИИ пользователя на подобные высказывания.

Данный случай стал одним из первых в мировой практике, когда автоматическая система обнаружения угроз в ИИ-платформе привела к аресту человека до совершения насильственного акта. Прецедент поднял сложный правовой и этический вопрос о допустимых границах вмешательства искусственного интеллекта в частную жизнь и о том, как юристам и полиция отслеживать реальные преступные намерения, не превращая алгоритмы в инструмент тотальной слежки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461683
Теги:
Бразилия, Арест, Искусственный интеллект
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  