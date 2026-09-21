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Женская сборная Кыргызстана (U-17) выиграла турнир CAFA

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- Самуэль Деди Ирие
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Женская сборная Кыргызстана по футболу (U-17) стала победителем чемпионата Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), который прошел в Ташкенте.

В решающем матче кыргызстанские футболистки одержали уверенную победу над сборной Таджикистана со счетом 2:0 и закрепили за собой первое место в итоговой турнирной таблице.

На пути к чемпионству отечественная сборная сыграла вничью с хозяйками турнира - командой Узбекистана, а также одержала ключевую победу над сборной Ирана. Эти результаты позволили нашей команде завершить соревнования без поражений и завоевать золотые медали.

Второе место по итогам чемпионата заняла сборная Ирана, а замкнули тройку призеров футболистки Узбекистана.

Всего за трофей боролись четыре национальные команды. Соревнования стали важной площадкой для юных спортсменок, позволившим им получить международный игровой опыт и проверить силы в матчах с сильнейшими сборными региона.

Победа девичьей сборной Кыргызстана U-17 стала ярким событием для отечественного женского футбола и подтвердила высокий потенциал нового поколения спортсменок.


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URL: https://www.vb.kg/461685
Теги:
женский футбол, Узбекистан, Кыргызстан
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