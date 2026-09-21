В Нагое стартовали XX Азиатские игры: соревнуются 168 атлетов из КР

В японском городе Нагоя официально стартовали XX Азиатские игры. Кыргызстан на крупнейшем спортивном событии континента представляют 168 спортсменов.

Торжественная церемония открытия состоялась 19 сентября на стадионе "Мидзухо". Соревнования официально открыл император Японии Нарухито. Программа включила музыкальные и танцевальные номера, а завершилась традиционным зажжением огня Азиады.

Кыргызстанские атлеты поборются за медали в 30 видах спорта. В состав национальной делегации также вошли 58 тренеров и семь медицинских специалистов.

Всего юбилейные Азиатские игры собрали около 11 тысяч участников, представляющих 45 стран и территорий континента. В программу соревнований включены 43 вида спорта, в которых разыграют 469 комплектов наград.

Турнир продлится до 4 октября. Атлеты из Кыргызстана будут вести борьбу за медали на протяжении всех соревновательных дней.