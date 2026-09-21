Рафинья принес "Барселоне" победу над "Севильей"

Футбольный клуб "Барселона" одержал уверенную выездную победу над "Севильей" со счётом 3:1 в матче 7-го тура испанской Ла Лиги. Встреча состоялась на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".

Хозяева поля открыли счёт на 19-й минуте благодаря точному удару Юссуфа Фофана. Однако уже через три минуты вингер каталонцев Рафинья восстановил равновесие. На 52-й и 69-й минутах бразилец отправил ещё два мяча в ворота "Севильи", оформив хет-трик и сформировав итоговый результат встречи.

Благодаря набранным трём очкам "Барселона" поднялась на 1-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании.