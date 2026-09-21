До 2 млн сомов придется заплатить за незаконный отстрел редких животных

В Кыргызстане за незаконную охоту и отстрел редких диких животных предусмотрены крупные штрафы. За незаконный отстрел снежного барса (илбирса) установлен штраф в размере 2 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

За отстрел архара (горного барана), марала, бурого медведя и джейрана предусмотрен штраф в размере 1,5 млн сомов. За красного волка, манула и рысь - 50 тыс. сомов, за среднеазиатскую выдру и сурка Мензбира - 20 тыс. сомов.

Инспекторы Минприроды на постоянной основе проводят внезапные проверки и оперативные рейды на основании поступающей информации.

В ведомстве также напомнили о недавнем случае в Кара-Кульджинском районе Ошской области. На пастбище "Кашка-Суу" Алайкуйского айылного аймака был выявлен факт незаконного отстрела одной особи горного козла.

По данному факту составлен протокол. На гражданина наложен административный штраф в размере 12,5 тыс. сомов. Кроме того, для возмещения ущерба, причиненного животному миру, начислен иск в размере 300 тыс. сомов.

Собранные материалы передаются в правоохранительные органы для взыскания суммы иска и принятия процессуального решения в соответствии с законодательством Кыргызстана.

Минприроды продолжает проводить мероприятия по охране окружающей среды и борьбе с браконьерством.