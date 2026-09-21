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Нурланбек уулу вновь одержал победу рычагом колена

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский боец Марсель Нурланбек уулу продолжил успешную серию выступлений, досрочно победив азербайджанца Махаммадали Нурусова на турнире HYPE FC в Тбилиси.

Схватка проходила в весовой категории до 72 кг по правилам Submission Only и завершилась уже в первом раунде. Нурланбек уулу сумел перевести соперника в партер, где провел рычаг колена. Нурусов не смог продолжить сопротивление и сдался.

Этот прием постепенно становится одним из главных оружий кыргызстанского бойца. В августе на турнире OCTAGON 90 в Конаеве он таким же способом расправился с Ермеком Нурановым - для победы ему потребовалось всего 85 секунд.

Ранее Марсель также привлек к себе внимание победой над известным казахстанским актером и бойцом поп-ММА Еркебуланом Токтаром. Их встреча на Hype FC 28 в Ереване завершилась победой кыргызстанца решением судей.

Победа в Тбилиси стала еще одним успешным выступлением Нурланбек уулу, который уже трижды в своей карьере завершал поединки рычагом колена.


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URL: https://www.vb.kg/461694
Теги:
смешанные бои, Кыргызстан
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