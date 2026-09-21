Нурланбек уулу вновь одержал победу рычагом колена

Кыргызстанский боец Марсель Нурланбек уулу продолжил успешную серию выступлений, досрочно победив азербайджанца Махаммадали Нурусова на турнире HYPE FC в Тбилиси.

Схватка проходила в весовой категории до 72 кг по правилам Submission Only и завершилась уже в первом раунде. Нурланбек уулу сумел перевести соперника в партер, где провел рычаг колена. Нурусов не смог продолжить сопротивление и сдался.

Этот прием постепенно становится одним из главных оружий кыргызстанского бойца. В августе на турнире OCTAGON 90 в Конаеве он таким же способом расправился с Ермеком Нурановым - для победы ему потребовалось всего 85 секунд.

Ранее Марсель также привлек к себе внимание победой над известным казахстанским актером и бойцом поп-ММА Еркебуланом Токтаром. Их встреча на Hype FC 28 в Ереване завершилась победой кыргызстанца решением судей.

Победа в Тбилиси стала еще одним успешным выступлением Нурланбек уулу, который уже трижды в своей карьере завершал поединки рычагом колена.