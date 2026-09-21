Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 99.90 - 100.90

Более 168 тысяч кыргызстанцев приняли участие в субботнике

317  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Более 168 тыс. человек приняли участие в общереспубликанском субботнике, приуроченном к Национальному дню чистоты. По итогам акции по стране вывезли около 3 тыс. тонн мусора и очистили 3,6 тыс. гектаров территории. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

В субботнике участвовали предприниматели, представители производственных предприятий, сотрудники государственных и муниципальных органов, общественных организаций, молодежь и жители страны.

Коллектив Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора провел уборку в районе горы Боз-Болток в Аламудунском районе. Сотрудники ведомства очистили территорию от бытового мусора.

Национальный день чистоты проводится ежегодно с 2022 года в соответствии с указом президента Кыргызстана. Инициатива направлена на привлечение внимания к вопросам сохранения чистоты окружающей среды, повышение экологической культуры и формирование ответственного отношения к природе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461695
Теги:
Минприродресурсов, субботник, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  