Более 168 тысяч кыргызстанцев приняли участие в субботнике

Более 168 тыс. человек приняли участие в общереспубликанском субботнике, приуроченном к Национальному дню чистоты. По итогам акции по стране вывезли около 3 тыс. тонн мусора и очистили 3,6 тыс. гектаров территории. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

В субботнике участвовали предприниматели, представители производственных предприятий, сотрудники государственных и муниципальных органов, общественных организаций, молодежь и жители страны.

Коллектив Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора провел уборку в районе горы Боз-Болток в Аламудунском районе. Сотрудники ведомства очистили территорию от бытового мусора.

Национальный день чистоты проводится ежегодно с 2022 года в соответствии с указом президента Кыргызстана. Инициатива направлена на привлечение внимания к вопросам сохранения чистоты окружающей среды, повышение экологической культуры и формирование ответственного отношения к природе.