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За неделю в Кыргызстане выявили более 23 тысяч нарушений ПДД

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С 11 по 18 сентября в Кыргызстане, по предварительным данным, выявили 23 411 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

За управление транспортными средствами без соответствующих документов выявлено 5 184 нарушения. Еще 1 856 случаев связаны с превышением скорости.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения зафиксировано 404 нарушения, за незаконное затемнение стекол - 298. Также выявлено 46 случаев автохулиганства.

Кроме того, в ГУОБДД сообщили о 13 357 фактах нарушения других правил дорожного движения.

За отчетный период 2 993 автомобиля водворили на штрафстоянку.

ГУОБДД призывает водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения.


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URL: https://www.vb.kg/461696
Теги:
ПДД, Кыргызстан, ГУОБДД
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