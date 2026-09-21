Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 99.90 - 100.90

Новые здания соцзащиты построят в трех районах Кыргызстана

294  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане строят новые и ремонтируют действующие учреждения системы социальной защиты. На три проекта из государственных источников предусмотрено 307,2 млн сомов, еще 36 млн сомов направлено за счет донорских средств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

В Кара-Кульджинском районе строится новое здание районного управления труда, социального обеспечения и миграции. На проект из Фонда президента выделено 114 млн сомов.

Кроме того, в ближайшее время планируется начать строительство новых зданий Чон-Алайского и Ноокатского управлений. Сейчас сотрудники этих подразделений работают в разных арендованных помещениях.

На строительство нового здания Беловодского детского психоневрологического социального стационарного учреждения из Стабилизационного фонда направлено 138,4 млн сомов.

Еще 54,8 млн сомов предусмотрено на капитальный ремонт Жайылского психоневрологического социального стационарного учреждения. Работы проводятся по поручению председателя Кабинета министров.

За счет донорских средств также ремонтируется Ак-Суйское психоневрологическое социальное стационарное учреждение. На эти работы направлено 36 млн сомов.

Помимо этого, завершен наружный ремонт здания Ошского территориального управления.

В Минтруда отметили, что проекты направлены на улучшение условий для получателей социальных услуг и сотрудников учреждений.

Предложения по финансированию новых объектов социальной инфраструктуры включены в проект республиканского бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461697
Теги:
Минтруда, строительство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  