Новые здания соцзащиты построят в трех районах Кыргызстана

В Кыргызстане строят новые и ремонтируют действующие учреждения системы социальной защиты. На три проекта из государственных источников предусмотрено 307,2 млн сомов, еще 36 млн сомов направлено за счет донорских средств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

В Кара-Кульджинском районе строится новое здание районного управления труда, социального обеспечения и миграции. На проект из Фонда президента выделено 114 млн сомов.

Кроме того, в ближайшее время планируется начать строительство новых зданий Чон-Алайского и Ноокатского управлений. Сейчас сотрудники этих подразделений работают в разных арендованных помещениях.

На строительство нового здания Беловодского детского психоневрологического социального стационарного учреждения из Стабилизационного фонда направлено 138,4 млн сомов.

Еще 54,8 млн сомов предусмотрено на капитальный ремонт Жайылского психоневрологического социального стационарного учреждения. Работы проводятся по поручению председателя Кабинета министров.

За счет донорских средств также ремонтируется Ак-Суйское психоневрологическое социальное стационарное учреждение. На эти работы направлено 36 млн сомов.

Помимо этого, завершен наружный ремонт здания Ошского территориального управления.

В Минтруда отметили, что проекты направлены на улучшение условий для получателей социальных услуг и сотрудников учреждений.

Предложения по финансированию новых объектов социальной инфраструктуры включены в проект республиканского бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.