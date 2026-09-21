Эксперты предлагают дифференцировать скорость СИМ в Бишкеке

Ограничения скорости для средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Бишкеке должны зависеть от конкретного участка и условий движения, а не быть одинаковыми по всему городу. Такой дифференцированный подход необходим для развития транспортной доступности. Об этом пишет Economist.kg в своем материале со ссылкой на экспертов.

В Бишкеке растет число пользователей самокатов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности. Для многих горожан это возможность быстрее передвигаться в часы пик и объезжать пробки.

"Автомобиль занимает много места, требует парковки, топлива и других расходов. В то же время человек на велосипеде или самокате может проехать по городу и припарковаться практически в любом месте", - отметил эксперт по инфраструктурному развитию Кубат Рахимов.

При этом развитие микромобильности сдерживает недостаток связной инфраструктуры. Велодорожки в Бишкеке во многих местах остаются отдельными участками и не образуют единой сети. Из-за этого пользователям СИМ приходится выезжать на тротуары или участки дорог без выделенной инфраструктуры.

На фоне этих проблем пользователи СИМ столкнулись с новым ограничением: допустимую скорость в текущем году снизили с 25 до 15 км/ч. При этом в УПСМ сообщили, что специального оборудования для измерения скорости СИМ у ведомства пока нет.

По мнению экспертов, единый лимит для всех городских пространств может сдерживать развитие микромобильности и не всегда учитывать реальные условия движения. Эксперты предлагают учитывать особенности конкретного участка. Лимит в 15 км/ч, по их мнению, оправдан прежде всего там, где пользователи СИМ делят пространство с пешеходами. На обособленной инфраструктуре скоростной режим может быть другим.

Кубат Рахимов выступает за дифференцированный подход. По его мнению, скоростной режим должен зависеть не столько от района города, сколько от пространства, по которому движется человек.

"Если мы хотим развивать транспортную доступность и формировать город, где необходимые объекты находятся в пределах 15 минут, нельзя одинаково ограничивать скорость СИМ везде. Скоростной режим должен быть дифференцированным: на разных участках должны действовать разные ограничения", - подчеркнул эксперт.

По мнению экспертов и пользователей СИМ, ограничения скорости оправданы там, где они необходимы, например на участках совместного движения СИМ и пешеходов. При этом чрезмерное ограничение скорости на всей территории города может сделать микромобильность менее удобной для жителей.

В таком случае часть пользователей может отказаться от СИМ в пользу автомобилей или общественного транспорта, что потенциально увеличит нагрузку на уже загруженную транспортную систему. Другим вариантом может стать переход на личные самокаты, которые сложнее охватывать городскими механизмами контроля.

Таким образом, задача города заключается не только в установлении ограничений, но и в том, чтобы встроить СИМ в существующую транспортную систему. Для этого необходимы связная инфраструктура, понятные правила и условия, при которых безопасное движение с соблюдением требований становится наиболее удобным вариантом для пользователей.