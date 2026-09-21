В Бишкеке обсудят новые вызовы межэтнических отношений

28 сентября 2026 года в столичном отеле Plaza пройдёт экспертное мероприятие на тему "Современные этнонациональные отношения в Кыргызстане: основные проблемы и вызовы". С 10:00 до 14:00 специалисты, общественные деятели и аналитики обсудят вопросы гражданской и национальной идентичности, языковой политики, миграции, а также роль социальных сетей и НПО в межэтнических процессах.

Вопросы языка и национальной идентичности в Кыргызстане давно вышли за рамки сугубо культурных дискуссий. Сегодня они формируют информационную повестку, активно обсуждаются в социальных сетях и напрямую влияют на взаимоотношения внутри общества. Участники встречи попытаются определить, где проходит граница между защитой культурного наследия и политизацией этнической темы, а также оценить, как работа общественных организаций может как снижать напряжённость, так и усиливать поляризацию.

По словам организатора мероприятия Полины Беккер, сегодня важно говорить не только о достижениях в сфере межэтнического согласия, но и о скрытых рисках. Язык, историческая память, миграция и информационная политика напрямую формируют настроения в обществе. Задача экспертной площадки - не искать виноватых, а точечно выявить проблемные зоны и предложить практические механизмы предотвращения конфликтов.

Программа мероприятия разделена на три тематических блока. Первая сессия будет посвящена трансформации гражданской и этнической идентичности. Эксперты затронут языковую политику, роль системы образования и молодежи, а также влияние национальных нарративов на общественное сознание. Главным вопросом станет поиск баланса между сохранением этнокультурного многообразия и укреплением единой гражданской нации.

Вторая часть дискуссии сосредоточится на наиболее чувствительных факторах: региональной специфике межэтнических отношений, демографических и миграционных процессах, а также социально-экономических триггерах. Особое внимание уделят блогосфере и соцсетям, где эмоциональные публикации и фейки быстро провоцируют общественный резонанс. Участники обсудят политизацию языковых и исторических вопросов в публичной борьбе, а также роль НПО и активистов - где заканчивается защита прав и начинается распространение конфликтогенных идей. В качестве сравнительного примера будет рассмотрен опыт Казахстана и реакция его государственных институтов на резонансные заявления местных блогеров.

Заключительная сессия будет посвящена практическим решениям. Эксперты обсудят системное взаимодействие государства, органов местного самоуправления и гражданского сектора, механизмы раннего выявления рисков, а также работу с молодёжью. Итогом встречи станет выработка конкретных рекомендаций по снижению конфликтного потенциала и развитию устойчивого общественного диалога.

Организатором мероприятия выступает информационно-аналитический портал StanRadar.com.

Дата и время проведения: 28 сентября 2026 года, 10:00 – 14:00

Место проведения: г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 52, отель Plaza.

Контакты для аккредитации и вопросов:

Беккер Полина Игоревна

Тел./WhatsApp/Telegram: +7 (999) 903-92-31

E-mail: polinabekker@mail.ru