Финансирование образования в Кыргызстане выросло до 78 миллиардов сомов

В 2025 году бюджетные ассигнования на образовательную сферу Кыргызстана достигли 78 миллиардов сомов, продемонстрировав рост на 11% по сравнению с предыдущим периодом. О распределении государственного финансирования проинформировал заместитель министра финансов республики Умутжан Аманбаев.

Наибольшая доля ассигнований заложена на фонд оплаты труда: на выплату зарплат сотрудникам сектора предусмотрено 54,3 миллиарда сомов, тогда как годом ранее эта сумма составляла 40 миллиардов.

В разрезе уровней образования ключевой статьёй расходов остаётся школьный сектор, на который направят 40 миллиардов сомов. Дошкольное образование получит 10,7 миллиарда, система начального профессионального образования - 2,8 миллиарда, а на высшую школу выделен 1 миллиард сомов.

Наиболее существенную динамику показала статья расходов на обеспечение школьников учебной литературой - объём её финансирования увеличился почти в 3,5 раза, составив 815 миллионов сомов. В числе других приоритетных целевых затрат - программа школьного питания (1,1 миллиарда сомов) и техническое оснащение педагогического состава ноутбуками (686 миллионов сомов).