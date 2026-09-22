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В Кыргызстане прошел международный фестиваль овец породы "Арашан"

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В Кыргызстане состоялся международный фестиваль, посвящённый развитию и популяризации мясо-сальных овец породы "Арашан", передаёт пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

В масштабном мероприятии приняли участие фермеры и селекционеры из Узбекистана, России, Таджикистана и Казахстана, а также отечественные животноводы и профильные эксперты аграрного сектора.

С приветственным словом на фестивале выступил первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Илич Марсбек уулу. Он подробно рассказал о ключевых мерах государственной поддержки, направленных на стимулирование племенного животноводства в стране.

В частности, замглавы ведомства акцентировал внимание на высоком экспортном потенциале овец породы "Арашан", упрощении процедур получения официально зарегистрированного племенного статуса, а также на доступности льготного кредитования для аграриев под 3% годовых.

Масштабирование поголовья "Арашан", улучшение их генетических качеств и вывод породы на зарубежные рынки названы одним из приоритетных векторов развития отечественного животноводческого комплекса. Международный формат фестиваля позволил участникам обменяться практическим опытом, наладить новые деловые контакты и заложить основу для дальнейшего укрепления племенного овцеводства в регионе.


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URL: https://www.vb.kg/461704
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, фестиваль, Кыргызстан
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