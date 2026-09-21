Кендирбаева рассказала, каких учителей не хватает школам

В Кыргызстане наибольшая нехватка педагогов сохраняется среди учителей русского языка и литературы, а также начальных классов. Дефицит кадров особенно заметен в школах с русским языком обучения, в том числе в Бишкеке и Оше.

Об этом министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева сообщила на заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию, информационным технологиям и культуре.

По ее словам, ситуация с обеспеченностью школ педагогами постепенно улучшается. Если в начале прошлого учебного года образовательным учреждениям не хватало около 800 учителей, то к концу года дефицит сократился до 640 специалистов.

"В основном не хватает специалистов по русскому языку и литературе, а также учителей начальных классов. Мы ведем работу в этом направлении. Сейчас приток учителей в школы возрастает", - сказала Кендирбаева.

Министр добавила, что работа по укомплектованию штатов школ продолжается. Наиболее ощутимой нехватка педагогов остается в русскоязычных школах Бишкека, Оша и других населенных пунктов страны.