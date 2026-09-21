Бесплатный роутер и ТВ-приставка: семейный интернет и связь от О!

Мобильный оператор О! предлагает единый комплекс услуг в рамках экосистемы О!, которое объединяет скоростной домашний интернет, мобильную связь и ТВ.

Главная фишка предложения – полная свобода от затрат на технику. Клиенты получают бесплатно в ответственное хранение качественное оборудование премиум-класса: ТВ-приставку и гигабитный Wi-Fi-роутер – с запасом мощности на будущее и стабильной работой даже при одновременном подключении 10+ устройств в доме.

Еще один важный плюс – максимальное удобство и быстрота подключения. Оформить заявку можно буквально в пару кликов любым удобным способом: в приложении "Мой О!" или в ближайшем магазине O!Store.

Прямо сейчас действуют акционные условия со скидкой 35% на первые 100 дней с момента подключения:

"Семья Премиум 3" (3 SIM-карты + домашний интернет + ТВ) – 1 490 сомов за 30 дней. "Семья Премиум 5" (5 SIM-карт + домашний интернет + ТВ) – 1 990 сомов за 30 дней.

Линейка легко подстраивается под потребности каждого дома – к единому тарифу с оплатой раз в месяц с общего счёта можно привязать от 3 до 7 SIM-карт. В пакет входит интернет Saima со скоростью до 500 Мбит/с, 220+ ТВ-каналов и 5 онлайн-кинотеатров. Отличным дополнением становится единая экосистема: пользуясь связью О! и интернетом Saima, можно легко управлять услугами в приложении "Мой О!" и мгновенно оплачивать их через O!Bank.

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O!, O!Bank и Saima Telecom входят в состав ALGA Group – технологической группы в сфере мобильной связи, интернета, финансовых услуг и e-commerce. Подробнее: algagroup.com.

ООО "НУР Телеком". Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: №16-0062-КР, №16-0063-КР.

ЗАО "SAIMA TELECOM". Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: №16-0019-КР от 04.08.2016, №03-292-КР от 24.11.2003.

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