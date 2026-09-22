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В лицее Базар-Коргона незаконно выдали дипломы десяти учащимся

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Прокуратура Базар-Коргонского района возбудила уголовное дело в отношении ответственных должностных лиц профессионального лицея № 52 после выявления фактов незаконной выдачи документов об образовании десяти учащимся.

Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере образования установлено, что в 2024–2025 годах должностные лица лицея оформили документы о прохождении обучения десятью учащимися, которые в этот период фактически находились за пределами Кыргызстана.

На основании оформленных документов им были выданы аттестаты и дипломы об окончании учебного заведения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 УК Кыргызстана "Злоупотребление должностным положением". В настоящее время проводятся следственные действия.


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URL: https://www.vb.kg/461719
Теги:
Базар-Коргонский район, Джалал-Абадская область, поддельный диплом, прокуратура
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