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В Бишкеке 11 команд сражаются в финале соревнований по кибербезопасности

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В Бишкеке проходит национальный фестиваль кибербезопасности CYBERNOMAD FEST 2026, который собрал более 700 участников. В его рамках состоялось первое заседание Межведомственной комиссии по вопросам обеспечения информационной и кибербезопасности.

Как сообщили в ГКНБ, заседание было посвящено взаимодействию государственных органов и органов местного самоуправления в сфере информационной и кибербезопасности. Участники обсудили актуальные угрозы и дальнейшее развитие механизмов межведомственной координации.

Фестиваль проходит 22 сентября на площадке "Жаштык Арена". В нем принимают участие представители государственных органов, банковского и финансового сектора, телекоммуникационных и IT-компаний, образовательных учреждений, международных организаций и профессионального сообщества.

Основным организатором CYBERNOMAD FEST 2026 выступает ГКНБ Кыргызстана. В организации также участвуют Национальный банк, SkySOC Beeline и Программный офис ОБСЕ в Бишкеке.

Программа фестиваля включает четыре направления: Cyber Conference с панельными сессиями, технологическую выставку Cyber EXPO, практические киберучения Cyber Nomad CTF и Networking Hub.

В финал Cyber Nomad CTF вышли 11 команд. Отбор проходил в два этапа: 7 сентября участники в течение 24 часов решали практические задачи по кибербезопасности, а 14 сентября команды занимались расследованием киберинцидентов.

Финал проходит 22 сентября в формате Attack/Defense. Команды одновременно защищают собственную инфраструктуру и ищут уязвимости в системах соперников. Участникам необходимо выявлять атаки, анализировать события и оперативно реагировать на киберинциденты.

На Cyber Conference обсуждают защиту государственных информационных систем и критической информационной инфраструктуры, противодействие современным киберугрозам, безопасность финансового и телекоммуникационного секторов, а также подготовку специалистов.

На площадке Cyber EXPO представлены решения и технологии более десяти организаций в сфере кибербезопасности.


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URL: https://www.vb.kg/461720
Теги:
ГКНБ, информационные технологии, безопасность, Бишкек, Кыргызстан
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