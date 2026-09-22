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Кыргызстан намерен привлечь корейские инвестиции в цифровые технологии

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- Назгуль Абдыразакова
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Кыргызстан и южнокорейская компания Douzone Bizon Co., Ltd. договорились развивать инвестиционное сотрудничество в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта. По итогам переговоров стороны подписали меморандум о сотрудничестве.

Встреча главы Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Равшанбека Сабирова с президентом Douzone Bizon Чи Ёнгу состоялась в Сеуле.

По данным ведомства, стороны обсудили перспективы привлечения инвестиций, расширения деловых связей и реализации совместных проектов в сфере цифровых технологий с применением искусственного интеллекта.

"Уверен, что укрепление прямых деловых контактов между Кыргызстаном и корейскими компаниями позволит открыть новые возможности для привлечения инвестиций и реализации совместных проектов. Мы заинтересованы в долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве", - отметил Равшанбек Сабиров.


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URL: https://www.vb.kg/461722
Теги:
Южная Корея, информационные технологии, сотрудничество, Кыргызстан, Искусственный интеллект
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