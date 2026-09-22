Кыргызстанцам в России выплатили 1,87 млн рублей задолженности по зарплате

Одиннадцати гражданам Кыргызстана в России выплатили 1 млн 872 тыс. рублей задолженности по заработной плате после обращения в представительство Минтруда Кыргызстана.

Как сообщили в ведомстве, кыргызстанцы коллективно обратились за помощью из-за невыплаты зарплаты руководством строительной компании ООО "РБК Стройинвест".

После принятых представительством мер задолженность в размере 1 млн 872 тыс. рублей была перечислена работникам.

В Минтруде напомнили, что граждане Кыргызстана, находящиеся в России, при нарушении трудовых прав, в том числе при невыплате зарплаты или компенсации за производственные травмы, могут обратиться за бесплатной правовой помощью в представительство ведомства.

Представительство находится в Москве по адресу: улица Малая Полянка, дом 7, строение 5.

Телефоны горячей линии: +7 (495) 197-76-71, +7 (925) 030-26-27.