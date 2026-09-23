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КФБ и АИФ запускают торговлю Сукук в Кыргызстане

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Кыргызская фондовая биржа (КФБ) и Ассоциация исламских финансов (АИФ) заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на создание и развитие специализированной площадки для исламских финансовых инструментов на биржевом рынке страны. Подписи под соглашением поставили генеральный директор КФБ Аида Чодулова и председатель АИФ Талант Керимбаев.

Партнёрство реализуется в рамках Концепции развития исламской экономической платформы на 2023–2027 годы, утвержденной Кабинетом министров КР. Документ предусматривает выпуск государственных и корпоративных ценных бумаг Сукук, а также продвижение Кыргызстана в качестве регионального центра исламской экономики.

Как отметила руководитель КФБ Аида Чодулова, соглашение закладывает основу для запуска на базе биржи отдельного сектора торговли исламскими инструментами. По её словам, стороны займутся разработкой модели сектора, требований к эмитентам и порядка листинга, а также обеспечат экспертное и Шариатское сопровождение сделок. Запускаемые продукты будут опираться на действующую инфраструктуру торговли драгоценными металлами и валютными инструментами КФБ.

Председатель АИФ Талант Керимбаев подчёркивает, что проект ориентирован на международные стандарты, такие как AAOIFI в Бахрейне и IFSB в Малайзии. Интеграция этих норм позволит сформировать качественный рынок Сукук, позиционировать Кыргызстан перед зарубежными инвесторами и ускорить привлечение капитала в реальный сектор экономики.

Для формирования нормативной базы эксперты АИФ и КФБ проведут аудит законодательства КР и внутренних регламентов биржи. Кроме того, на базе Учебного центра КФБ запустят образовательные модули по структурированию исламских сделок и их биржевому обращению.

Исламские ценные бумаги функционируют по принципам Шариата: они исключают ссудный процент (риба) и спекуляции, предоставляя инвестору долю в реальных материальных активах или инвестпроектах. Это делает Сукук высоконадежным инструментом, востребованным как среди внутренних инвесторов, так и среди международных институтов.


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URL: https://www.vb.kg/461735
Теги:
Кыргызская фондовая биржа, Кыргызстан
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