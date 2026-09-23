Ведущие телесети США объявили бойкот Трампу

Крупнейшие американские вещатели устроили демарш против администрации Белого дома, отказавшись от освещения официальных мероприятий с участием Дональда Трампа. Поводом для беспрецедентного протеста стало лишение аккредитации и пулового доступа журналистов CNN, MS NOW и Politico.

Совместный шаг предприняла пятерка ключевых телеканалов страны, формирующих пуловое освещение (ABC, CBS, NBC, CNN и Fox News). В рамках дежурства съемочная группа CNN должна была сопровождать президента на мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Однако после санкций со стороны президентской администрации вещатели заявили, что отказались от заменяющих пулов и замораживают освещение встреч Трампа до разрешения конфликта.

Решение СМИ сразу сказалось на публичных мероприятиях Белого дома. Церемония открытия обновленной вертолетной площадки прошла без привычной прямой трансляции крупнейших телесетей. Пресс-служба администрации вела эфир своими силами, но из-за отсутствия пуловой аудиотехники речь президента оказалась фактически не слышна зрителям.

В совместном заявлении руководства медиакомпаний подчеркивается, что власть не имеет права ограничивать работу прессы из-за критических публикаций. К бойкоту также присоединились ведущие печатные издания и информационные агентства (включая AP, AFP, The New York Times и The Washington Post), решив временно не распространять официальные снимки с участием главы государства. Параллельно редакции направили коллективный иск против администрации США, обвинив Белый дом в прямом нарушении Первой поправки к Конституции, гарантирующей свободу слова.

В ответе Белого дома вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковал действия прессы, назвав их "левой пропагандой", и заявил, что лишение рабочих кабинетов в правительственном комплексе не ущемляет права журналистов на свободу слова. В тот же вечер администрация запустила собственный круглосуточный стриминговый ресурс Trump TV для прямой трансляции выступлений президента и архивных материалов.