Интернет, платежи и кешбэк: О! предлагает по-настоящему удобный роуминг

Мобильный оператор О! объединяет связь и финансовые сервисы в одной экосистеме, чтобы пользоваться привычными сервисами было удобно и за границей. Интернет в роуминге, платежи и кешбэк за покупки в поездках доступны в одном цифровом пространстве – супераппе "Мой О!".
В России, Казахстане и Узбекистане доступ к супераппу "Мой О!" остаётся бесплатным даже при нулевом балансе трафика.
Настоящий комфорт за границей – это когда связь, управление роумингом, платежи и кешбэк работают как единый механизм в единой экосистеме.
Скачайте или обновите приложение "Мой О!" перед поездкой.
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Мобильный оператор O! и O!Bank входят в состав ALGA Group – технологической группы в сфере мобильной связи, интернета, финансовых услуг и e-commerce. Подробнее: algagroup.com.
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ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лицензия НБКР №2021030817, №3022030817 от 03.08.2017 г.
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