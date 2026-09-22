Интернет, платежи и кешбэк: О! предлагает по-настоящему удобный роуминг

Мобильный оператор О! объединяет связь и финансовые сервисы в одной экосистеме, чтобы пользоваться привычными сервисами было удобно и за границей. Интернет в роуминге, платежи и кешбэк за покупки в поездках доступны в одном цифровом пространстве – супераппе "Мой О!".

Почему роуминг О! действительно удобен?

У интернет-пакетов (500 МБ, 1 ГБ, 3 ГБ) пролонгированный срок работы – 30 дней, а при докупке трафик суммируется и срок действия продлевается. Широкая география: роуминг О! работает в 70+ странах, включая 5G-роуминг в Казахстане, Узбекистане и других популярных направлениях.

Абонентам О! эксклюзивно доступна финансовая экосистема за рубежом через O!Bank:

Оплачивайте покупки физической картой или через Apple Pay со смартфона и получайте 2% кешбэка с подпиской O!Prime, а также снимайте наличные в банкоматах. Интернет-роуминг позволяет мгновенно получать PUSH-уведомления и контролировать расходы в "Мой О!". В Казахстане оплачивайте покупки через Kaspi QR и переводите деньги по номеру телефона. В Узбекистане отправляйте средства по номеру телефона в любой банк или на карты HUMO и UzCard.

Бесплатный доступ к приложению за границей

В России, Казахстане и Узбекистане доступ к супераппу "Мой О!" остаётся бесплатным даже при нулевом балансе трафика.

Настоящий комфорт за границей – это когда связь, управление роумингом, платежи и кешбэк работают как единый механизм в единой экосистеме.

Скачайте или обновите приложение "Мой О!" перед поездкой.

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Мобильный оператор O! и O!Bank входят в состав ALGA Group – технологической группы в сфере мобильной связи, интернета, финансовых услуг и e-commerce. Подробнее: algagroup.com.

ООО "НУР Телеком". Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: №16-0062-КР, №16-0063-КР.

ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лицензия НБКР №2021030817, №3022030817 от 03.08.2017 г.

ОАО "О!Банк". Лицензия НБКР №044 от 17.09.2024 г.