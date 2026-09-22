На реконструкцию улицы Менделеева направили 30 млн сомов

Во время пресс-тура аким Свердловского района Медербек Амангелдиев рассказал журналистам о реконструкции улицы Менделеева. Работы начались в апреле текущего года.

По его словам, в ходе реконструкции заменили водопроводные трубы.

"Протяженность обновленного участка составляет 590 метров. Вдоль дороги обустроили два тротуара и ирригационные системы с обеих сторон.

Ранее ширина проезжей части составляла около 7 метров. На реконструкцию было направлено 30 млн сомов"- сообщил чиновник.

В ходе работ также снесли около 10 заборов.