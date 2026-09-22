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На реконструкцию улицы Менделеева направили 30 млн сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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Во время пресс-тура аким Свердловского района Медербек Амангелдиев рассказал журналистам о реконструкции улицы Менделеева. Работы начались в апреле текущего года.

По его словам, в ходе реконструкции заменили водопроводные трубы.

"Протяженность обновленного участка составляет 590 метров. Вдоль дороги обустроили два тротуара и ирригационные системы с обеих сторон.

Ранее ширина проезжей части составляла около 7 метров. На реконструкцию было направлено 30 млн сомов"- сообщил чиновник.

В ходе работ также снесли около 10 заборов.


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URL: https://www.vb.kg/461741
Теги:
аким, дороги, Свердловский район, Бишкек, Кыргызстан, мэр
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