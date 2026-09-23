Кыргызстан изучает опыт Беларуси по обеспечению ценовой стабильности

Кыргызстан изучает опыт Беларуси по сдерживанию роста цен на товары и услуги, а также государственному регулированию стоимости лекарств и социально значимых товаров. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

С 21 по 25 сентября 2026 года официальная делегация Кыргызстана находится с рабочим визитом в Минске. В рамках поездки проходят встречи и консультации с представителями Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

Кыргызская сторона изучает механизмы мониторинга товарных рынков, обеспечения ценовой стабильности и защиты интересов потребителей.

Для изучения белорусского опыта сформирована межведомственная рабочая группа. В нее вошли представители администрации президента, Министерства экономики и коммерции, МВД, Службы антимонопольного регулирования при Минэкономики, а также Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызстана.