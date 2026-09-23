Минздрав рассказал о ситуации с ОРВИ в Кыргызстане

В Кыргызстане с 12 по 18 сентября зарегистрировано 4 366 случаев ОРВИ. Из общего числа заболевших 74,2% составили дети до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Показатель заболеваемости составил 59,5 на 100 тыс. населения и практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. На 38-й неделе 2025 года было зарегистрировано 4 298 случаев ОРВИ, или 59,57 случая на 100 тыс. населения.

По оценке ведомства, эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной, а текущий уровень заболеваемости соответствует сезонным особенностям. Обычно активный рост числа случаев ОРВИ и гриппа приходится на вторую половину ноября - начало декабря.

Согласно прогнозу Национального института общественного здоровья от 16 сентября, в ближайшие недели ожидается постепенное увеличение числа случаев ОРВИ. К 43-й неделе их количество может достичь примерно 6 660. При этом в Минздраве подчеркивают, что это не означает наступления сезонного пика именно в этот период.

Лабораторные исследования выявляют вирусы, характерные для осенне-зимнего сезона, в том числе аденовирус, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, вирусы парагриппа и риновирусы.

Минздрав также провел тендер на закупку вакцины против гриппа. Ее поступление ожидается в начале октября. Бесплатную вакцинацию в первую очередь проведут среди медицинских работников, лиц с хроническими заболеваниями, часто болеющих детей, граждан старше 65 лет и беременных.

С октября также планируется усилить противоэпидемические мероприятия в стационарах и организациях первичной медико-санитарной помощи. В частности, предусмотрена готовность к развертыванию дополнительных коек.

Для профилактики ОРВИ и гриппа Минздрав рекомендует при появлении симптомов заболевания оставаться дома и ограничить контакты с окружающими. Детей с признаками ОРВИ не следует отправлять в школу или детский сад до выздоровления.

Также рекомендуется при необходимости использовать медицинские маски в местах массового скопления людей, соблюдать респираторную гигиену, регулярно мыть руки, проветривать помещения и проводить влажную уборку.

Кроме того, специалисты советуют избегать переохлаждения и перегревания, соблюдать режим сна и отдыха, полноценно питаться, больше времени проводить на свежем воздухе и поддерживать физическую активность.