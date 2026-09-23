Кыргызстан призвал страны ЦА вместе решать климатические проблемы

Кыргызстан готов развивать региональное сотрудничество для эффективного использования водных ресурсов, обеспечения продовольственной безопасности и адаптации к изменению климата. Об этом заявил заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Мирбек Дуйшеев на региональном семинаре в Измире.

По данным ведомства, Дуйшеев выступил на страновом круглом столе, прошедшем в рамках семинара "На пути к COP31: практическая реализация взаимосвязи "вода – продовольствие – климат"".

По его словам, для Кыргызстана вопросы водных ресурсов, продовольственной безопасности и изменения климата тесно связаны между собой. Особое значение имеет высокая зависимость сельского хозяйства от наличия воды и климатических условий.

В ходе встречи также обсуждалась Программа продовольственной безопасности и питания на 2025–2030 годы, устойчивое развитие продовольственных систем, укрепление научной базы и межсекторального сотрудничества.

Отдельное внимание замминистра уделил необходимости совместного решения странами Центральной Азии общих проблем, связанных с изменением климата.