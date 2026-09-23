Погода
$ 87.44 - 87.80
€ 99.90 - 100.90

На Иртыше исследуют древнее поселение, которому пока не нашли аналогов

212  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Международная команда археологов исследует Семиярско-Кривинский археологический комплекс в Казахстане, где обнаружены памятники разных эпох - от позднего бронзового века до раннего Средневековья. Одним из главных объектов стало поселение Семиярка, прямые аналоги которому, по словам исследователей, пока неизвестны. Об этом сообщает пресс-служба НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай"

О результатах работы рассказал старший научный сотрудник Объединенного археологического научно-исследовательского центра имени А. Х. Маргулана Торайгыров университета Илья Мерц, эксперт НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета.

Семиярка представляет собой поселение протогородского типа позднего бронзового века. По словам Мерца, оно отличается четкой планировкой: два ряда улиц с жилищами сходятся под углом, а территория памятника достигает 140 гектаров.

Поселение находится на берегу Иртыша, который в древности связывал Казахский мелкосопочник, Синьцзян и Западную Сибирь. Ученые рассчитывают, что исследования позволят получить новые сведения о населении, оставившем этот памятник.

За три года российско-казахстанская экспедиция обнаружила новые поселения, относящиеся к тому же периоду. На объекте Семиярка IV археологи зафиксировали следы производственных площадок, связанных с металлургией. Среди находок - шлаки, следы металла, фрагменты литейных форм и готовые изделия.

Еще одним результатом стало обнаружение на первой надпойменной террасе Иртыша поселений позднего бронзового и раннего железного веков, а также некрополей средневековых кочевников.

Среди них исследователи выделяют некрополь Балпык, где обнаружены захоронения гунно-сарматского времени и раннего Средневековья. В погребениях найдены доспехи, оружие ближнего и дистанционного боя и другой сопроводительный инвентарь.

В исследованиях участвуют специалисты из Казахстана, России и Великобритании. Наряду с традиционными археологическими методами они используют геофизические исследования и археоботанику.

Геофизические исследования Семиярки позволили установить внутреннюю структуру крупных жилищ. Археоботанические методы помогают реконструировать климатические условия, определить растения, которые использовало древнее население, а также выявлять хозяйственные и производственные зоны.

Самые ранние исследованные памятники в районе Семиярки относятся к андроновской и саргары-алексеевской культурам позднего бронзового века - II тысячелетию до нашей эры. Наиболее поздние относятся к кимакскому времени - IX–X векам нашей эры.

По словам Ильи Мерца, изучать историко-культурное наследие региона отдельно в границах современных государств невозможно.

"Только совместно, вооружившись передовой методологией, методикой и современными естественно-научными методами, мы сможем решить существующие научные проблемы и укрепить трансграничное сотрудничество", - отметил исследователь.

Полученные в ходе экспедиций материалы проходят обработку и изучение в лаборатории Торайгыров университета. После этого результаты исследований становятся основой научных отчетов и публикаций, а сами находки передаются в областные музеи.

В дальнейшем ученые планируют постепенно ввести в научный оборот весь массив материалов, полученных во время совместных исследований, и подготовить на их основе научные монографии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461750
Теги:
Казахстан, наука, Россия, археология, история
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  