На Иртыше исследуют древнее поселение, которому пока не нашли аналогов

Международная команда археологов исследует Семиярско-Кривинский археологический комплекс в Казахстане, где обнаружены памятники разных эпох - от позднего бронзового века до раннего Средневековья. Одним из главных объектов стало поселение Семиярка, прямые аналоги которому, по словам исследователей, пока неизвестны. Об этом сообщает пресс-служба НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай"

О результатах работы рассказал старший научный сотрудник Объединенного археологического научно-исследовательского центра имени А. Х. Маргулана Торайгыров университета Илья Мерц, эксперт НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета.

Семиярка представляет собой поселение протогородского типа позднего бронзового века. По словам Мерца, оно отличается четкой планировкой: два ряда улиц с жилищами сходятся под углом, а территория памятника достигает 140 гектаров.

Поселение находится на берегу Иртыша, который в древности связывал Казахский мелкосопочник, Синьцзян и Западную Сибирь. Ученые рассчитывают, что исследования позволят получить новые сведения о населении, оставившем этот памятник.

За три года российско-казахстанская экспедиция обнаружила новые поселения, относящиеся к тому же периоду. На объекте Семиярка IV археологи зафиксировали следы производственных площадок, связанных с металлургией. Среди находок - шлаки, следы металла, фрагменты литейных форм и готовые изделия.

Еще одним результатом стало обнаружение на первой надпойменной террасе Иртыша поселений позднего бронзового и раннего железного веков, а также некрополей средневековых кочевников.

Среди них исследователи выделяют некрополь Балпык, где обнаружены захоронения гунно-сарматского времени и раннего Средневековья. В погребениях найдены доспехи, оружие ближнего и дистанционного боя и другой сопроводительный инвентарь.

В исследованиях участвуют специалисты из Казахстана, России и Великобритании. Наряду с традиционными археологическими методами они используют геофизические исследования и археоботанику.

Геофизические исследования Семиярки позволили установить внутреннюю структуру крупных жилищ. Археоботанические методы помогают реконструировать климатические условия, определить растения, которые использовало древнее население, а также выявлять хозяйственные и производственные зоны.

Самые ранние исследованные памятники в районе Семиярки относятся к андроновской и саргары-алексеевской культурам позднего бронзового века - II тысячелетию до нашей эры. Наиболее поздние относятся к кимакскому времени - IX–X векам нашей эры.

По словам Ильи Мерца, изучать историко-культурное наследие региона отдельно в границах современных государств невозможно.

"Только совместно, вооружившись передовой методологией, методикой и современными естественно-научными методами, мы сможем решить существующие научные проблемы и укрепить трансграничное сотрудничество", - отметил исследователь.

Полученные в ходе экспедиций материалы проходят обработку и изучение в лаборатории Торайгыров университета. После этого результаты исследований становятся основой научных отчетов и публикаций, а сами находки передаются в областные музеи.

В дальнейшем ученые планируют постепенно ввести в научный оборот весь массив материалов, полученных во время совместных исследований, и подготовить на их основе научные монографии.