"Торугарт" и "Иркештам" закроют на несколько дней в начале октября

Автомобильные пункты пропуска "Иркештам" и "Торугарт" на кыргызско-китайской границе временно приостановят работу в конце сентября и начале октября. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Кыргызстана.

Ограничения связаны с празднованием в Китае Праздника середины осени и Национального дня КНР.

Оба пункта пропуска не будут работать:

с 22:00 25 сентября до 08:00 26 сентября;

с 22:00 1 октября до 08:00 4 октября.

В указанные периоды пропуск граждан и транспортных средств через границу осуществляться не будет.

Пограничная служба рекомендует гражданам, перевозчикам и участникам внешнеэкономической деятельности учитывать временные ограничения при планировании поездок и перевозки грузов через кыргызско-китайскую границу.