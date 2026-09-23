Касымалиев поручил провести инвентаризацию всех скотомогильников

В Кыргызстане проведут полную инвентаризацию скотомогильников и оценят их техническое и санитарное состояние. Соответствующее поручение было дано на аппаратном совещании под председательством главы Кабинета министров Адылбека Касымалиева. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

В настоящее время в стране для утилизации павших животных в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями имеются 269 скотомогильников, или ям Беккари, и 39 крематориев (инсинераторов).

Скотомогильники предназначены для безопасного захоронения и обезвреживания павших животных. Их вместимость ограничена, поэтому после заполнения такие объекты должны закрываться в соответствии с санитарными требованиями, а вместо них необходимо обустраивать новые.

Для своевременной и безопасной утилизации павших животных предлагается предусмотреть скотомогильники в каждом селе или айылном аймаке. Это необходимо для предотвращения распространения инфекционных заболеваний и снижения негативного воздействия на окружающую среду.

В качестве более современного способа утилизации рассматривается использование инсинераторов. Они позволяют уничтожать трупы животных и другие ветеринарно опасные биологические отходы путем сжигания при высокой температуре.

По поручению главы Кабмина в ходе инвентаризации также необходимо оценить состояние скотомогильников и принять меры для их приведения в соответствие с установленными требованиями.

Отдельное внимание поручено уделить современным методам утилизации биологических отходов, в том числе изучить возможности более широкого применения высокотемпературной термической утилизации -инсинерации.